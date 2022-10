ASCOLTI TV 20 OTTOBRE 2022 | VINCENZO MALINCONICO | GFVIP | DEL DEBBIO | FORMIGLI | X FACTOR

(Di venerdì 21 ottobre 2022)TV 20· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xVita in Diretta – non in ondaTg1 Speciale – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– x x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – xGrande Fratello Vip – x x x xGF Night + Live – ...

Dopo le ottime prime tre puntate in termini di, adesso è tutto pronto per una quarta ... le imitazioni della quarta puntata In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, il 21andrà ...La ' Torino Social Value Matters Europe ' si terrà il 24 e 25a Torino , presso la sede di ... esperti di sostenibilità e molti altri per discutere di un modo di prendere decisioni che...Ascolti tv 20 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Uno psicologo in ogni scuola e “il bonus” rinnovato: affinché il dolore psichico non sia un acceleratore di diseguaglianze. Con 7 uno Speciale Psicologia & Benessere ...