Artprice by Artmarket si congratula con Mimosa Echard | vincitrice del Premio Marcel Duchamp 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) PARIGI, 20 ottobre/PRNewswire/Sullo sfondo del crescente fascino della capitale francese per il mercato dell'arte internazionale (molte delle principali gallerie internazionali hanno aperto filiali, Bonhams ha acquisito la casa d'aste parigina Cornette de Saint Cyr, è imminente la prima edizione di PARIS+ art by art Basilea…), ilsta guadagnando sempre maggiore prestigio. Dopo aver selezionato quattro artisti – Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat e– il comitato delha illustrato in modo suggestivo l'attrattiva della Francia per gli artisti stranieri: tre di loro sono di origine straniera e hanno scelto di lavorare in Francia....