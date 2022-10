Alba Parietti | “Perdonami mamma di non averti capita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 22 anni faha perso sua madre, si avvicina uno dei giorni più brutti della sua vita, quello della morte dellama è già dal 21 ottobre che per lei iniziò la tragedia.rivela tutto il suo dolore sui social, racconta cosa è accaduto il 21 ottobre di 22 anni, poi la scelta più difficile tra tutte e la morte della. Ha dovuto dare il consenso per lasciare andare via sua madre per sempre, per permettere l’espianto degli organi. Quanta angoscia, quanto dolore a cui si aggiunge anche altro ma resta il sollievo che altri hanno gioito restando in vita grazie a quel gesto. “Era la mattina del 21 ottobre 2010, la mattina in cui per la prima volta in 49 anni mi hai chiesto aiuto” inizia così la lettera che lascrive alla sua ...