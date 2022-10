Aci | a Genova lezioni guida in sicurezza per 150 alunni delle superiori

- L'Automobile ClubReady2Go, in collaborazione con Polizia Stradale e 118 Liguria, hanno promosso "Driving Experience", riservato ad oltre 150 studenti delle Scuole Secondarie Superiori (Licei D'Oria e ...- sottolinea il presidente dell'Carlo Bagnasco - Sono altrettanto importanti e formative le simulazioni per la comprensione delle dinamiche di un incidente stradale. Solo in questo modo ...L’AC locale e ACI Ready2Go, in collaborazione con Polizia Stradale e 118 Liguria, hanno promosso l'evento formativo per la mobilità riservato ai ragazzi delle Scuole Superiori ...L’Automobile Club Genova e ACI Ready2Go, in collaborazione con Polizia Stradale e 118 Liguria, hanno promosso “ACI Driving Experience”, riservato ad oltre 150 studenti delle Scuole Secondarie Superior ...