A Cormano la mostra sull’artista Armando Riva

(Di venerdì 21 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Giovedì 27 ottobre alle 18,30 alla galleria Click Art di, in via Dall’Occo 1, taglio del nastro per laretrospettiva di: “La corte di. Il grande Artista torna a”. Un appuntamento a cui interverrà Guido Cribiori della galleria Studio fine art di Milano., ladi... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Nord Milano 24

Giovedì 27 ottobre alle 18,30 alla galleria Click Art di Cormano, in via Dall’Occo 1, taglio del nastro per la mostra retrospettiva di Armando Riva: “La corte di Riva. Il grande Artista torna a Corman ...Il sacerdote fu ritrovato appeso alla cancellata del cimitero di Cormano, nel Milanese: era atteso a Roma. Per la Procura, qualcuno lo avrebbe indotto a togliersi la vita. Sono tante le cose che non t ...