LIVE Trento-Civitanova 2-2 volley | Superlega in DIRETTA | la Lube vince un quarto set infinto e porta la partita al tie-break!

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 30-32 Aceeeeee di Nikolov! Si va al tie-30-31 Diagonalente di Gabi Garcia da seconda linea,torna ad avere un set-point. 30-30 Confermato il punto per. 30-30 Errore dai nove metri anche per Kazyiski, Lorenzetti prova a chiamare video check. 30-29 Scappa la battuta di Gabi Garcia. 29-29 Parallela imprendibile di Nikolov. 29-28 Errore in attacco di Gabi Garcia, break da una parte e dall'altra. 28-28 Mani-out di Lavia, si continua! 27-28 Fallo di palleggio di DePalma, set-point. 27-27 Attacconte di Gabi Garcia da posto due. 27-26 Errore in attacco di Nikolov, secondo match-point per! 26-26 In rete la battuta di Bottolo. 25-26 Ace di ...

). Descrizione dei gol: al 26 della ripresa vantaggio del Pordenone con Deli. Il giocatore ha ricevuto palla centralmente da Candellone libero sulla destra entra in area e dopo un controllo ...di Claudio Franceschini) Risultati Serie C, classifica/ Catanzaro ancora primo! Diretta golscore SI COMINCIA Tutto è pronto per Pordenone, la partita che aprirà i risultati Serie C per i ...Per 70 minuti il Trento tiene testa al Pordenone, crea un paio d’occasioni nitide, ma alla fine deve arrendersi ai neroverdi, che s’impongono grazie alla doppietta di Deli nel match valevole per il no ...Partendo dal tema Orizzonti, il festival Focus Live realizzato dal magazine di Mondadori Media, è in programma dal 4 al 6 novembre 2022 ...