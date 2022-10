(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'ha categoricamenteto dideinella guerra in. Lo ha affermato l'ambasciatoreiano presso l'Onu, Amir Said Iravani. L'Ue e gli Usa affermano di ...

... droni a basso prezzo che esplodono all'atterraggio accusati di avere provocato 5 morti nella capitale Kiev e di avere distrutto infrastrutture civili."L'ha categoricamente smentito le accuse ...... e dove gli studenti, come una litania, urlano: "L'si è trasformato in una grande prigione. La ... coadiuvati da "influenze straniere", eche le forze di sicurezza abbiano ucciso i ... L'Iran nega di avere fornito i droni alla Russia in Ucraina "Hanno negato pubblicamente tutto questo ... nell’università e la chiusura del nostro sistema energetico", ha detto il presidente ucraino. "L’Iran fornisce loro droni … L’uccisione di ucraini. Questo ...Il vice ambasciatore russo all'Onu, Dmitry Polyanskiy, ha affermato che i Paesi occidentali "non hanno presentato alcuna prova" di tale uso dei droni iraniani.