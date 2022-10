Inter | Sky | “Lukaku ritorna in gruppo”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 20 ottobre 2022)- L’si allena alla Pinetina in vista della gara di sabato, in programma alle ore 20:45, contro la Fiorentina. L’si prepara in vista della gara di sabato contro la Fiorentina che potrebbe riaprire le porte in zona alta classifica per i Nerazzurri. La gara contro i Viola sarà complicata, visto il momento buio che sta passando la Fiorentina, alla ricerca di riscatto. Nel frattempo, però, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: Romeluto indopo l’infortunio subito ad Agosto. Oggi il belga ha svolto la parte iniziale del lavoro ad Appiano Gentile con il resto della squadra, ma poi si è staccato per allenarsi a parte. Dunque – secondo quanto riferito da SkySport, non ci sarà ancora il semaforo verde per il ritorno tra i ...