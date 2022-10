Il sottomarino nucleare Usa nel mar arabico è un messaggio

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dall’inizio della guerra in Ucraina Vladimir Putin e i suoi propagandisti hanno fatto più volte ricorso a minacce nelle quali si citano armi di ultimissima generazione: carri armati, missili ipersonici, aerei da guerra e sottomarini nucleari di ogni tipo. Secondo la narrazione del Cremlino si tratta di armi che in pochi istanti potrebbero distruggere città come Londra e per questo proposito sono stati diffusi dei video simili a videogiochi che spiegano tutta la potenza bellica russa. Mentre l’esercito russo si ritira da Kherson e subisce l’inesorabile controffensiva ucraina -alla quale reagisce bombardando la popolazione civile a Kiev e in tutta l’Ucraina- gli Stati Uniti hanno mandato un segnale a Mosca, all’Iran che fornisce armi ai russi (non solo droni) e alla Cina che ha dichiarato di voler invadere Taiwan entro il 2025. Che segnale hanno mandato gli americani? Una dichiarazione ...