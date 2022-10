Barcellona | l’omaggio a Shakira sulla maglia E Piquè…

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il nome dipotrebbe finiremaglietta del, una bella rivincita per la star colombiana rispetto all’ex compagno Piqué Il nome della cantante colombianapotrebbe finirenuovadel. Il motivo è dovuto alla nuova partnership dei blaugrana con Spotify, stretto negli scorsi giorni. Al momento ladei blaugrana porta l’immagine di un gufo in omaggio al rapper canadese Drake: primo artista a superare il muro dei 50 miliardi di riproduzionipiattaforma musicale. As part of their partnership with Spotify, FC BARCELONA players could wear a '' flared jersey The Colombian singer's name could be written on Barça jerseys as part of a partnership with ...