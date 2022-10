Baby rapinatore seriale | Bilal non ha 12 anni ma 14 | e scatta finalmente l' arresto

Il, finora, era stato solo segnalato all'autorità giudiziaria, ma essendo privo di documenti, per l'esame osseo era risultato avere 12 anni e quindi non essere imputabile. In realtà, ...È stato fermato dopo l'ennesimo colpo nella notte tra mercoledì e giovedì 20 ottobre ildi 12 anni che solo negli ultimi 20 giorni è stato fermato 5 volte da polizia e carabinieri. ...Bilal, il minorenne marocchino protagonista di una lunga serie di furti e rapine violente, compiuti a Milano nelle ultime settimane, potrebbe essere imputabile. Ed è anche per ...Lo sostiene, a proposito del dodicenne marocchino che a Milano è stato fermato per quattro furti in pochi giorni, don Gino Rigoldi. Eppure la Bibbia sul libero arbitrio dice cose un po' diverse ...