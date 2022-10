Adriana Volpe spara a zero contro Antonino | “È egocentrico”

(Di giovedì 20 ottobre 2022), insieme a Sonia Bruganelli, ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip nei panni di opinionista. Nonostante quest’anno il ruolo non le sia stato riconfermato, continua a seguire il programma con grande interesse. Nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per Casa Chi dove ha parlato delle sue preferenze. Ha anche espresso il suo pensiero su alcuni comportamenti adottati da alcuni concorrenti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, chi è il concorrente preferito diè molto sembra essere molto attenta alle dinamiche del Grande Fratello Vip 7. Proprio come gli spettatori di Canale 5, è interessata a seguire i prossimi sviluppi e a comprendere i ...

ospite di Casa Chi , ha parlato dell'attuale cast del Grande Fratello Vip , svelando qual è il suo concorrente preferito di questa particolare edizione iniziata in maniera difficile. "...Bella e di successo,. Ex modella, conduttrice per tanti anni in Rai con programmi che le hanno regalato grande popolarità ...Adriana Volpe è un'attenta spettatrice dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, di cui non è più opinionista ma di cui si interessa dav ...Adriana Volpe dà i voti ai concorrenti del Grande Fratello VIP 7 e non salva in nessun modo Pamela Prati: le sue parole ...