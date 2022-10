Wanda Nara | look pazzesco e sguardo che ammalia | l’occhio cade subito lì

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Elegante e super sensualefa perdere completamente la testa ai suoi tantissimi fan, in primo piano è davvero stupenda e sfoggia curve da paura Ha infiammato come sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Sportevai.it

Continua a far scalpore quanto sta succedendo alla coppia formata da Mauro Icardi e. I due sono ormai sul passo dalla rottura da quando la procuratrice ha deciso di pubblicare le foto che la ritraggono con il rapper L - Gante con cui avrebbe cominciato una nuova ...... Mauro Icardi, doveva chiederle il permesso' Nuovo capitolo della storia tra Mauro Icardi e. Dopo l'annuncio della separazione dei due, arrivato dai social, da parte della showgirl ... Icardi-Wanda Nara: nel nuovo capitolo della saga anche la polizia | Top News Elegante e super sensuale Wanda Nara fa perdere completamente la testa ai suoi tantissimi fan, in primo piano è davvero stupenda e sfoggia curve da paura.La influencer e agente di Mauro Icardi, l'ex moglie Wanda Nara, è decisa a restare in Argentina per seguire i suoi impegni professionali. E chiudere il loro matrimonio in via definitiva: avrebbe un fl ...