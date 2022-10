Tutta intera

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quante volte ci specchiamo negli occhi degli altri e usiamo questa immagine riflessa per definirci? Quante volte quel loro sguardo ci sembra più veritiero e rivelatore del nostro? Se le parole tracciano e solcano la realtà, gli occhi – spesso degli altri e, troppo di rado, i nostri – la modellano. E accade che, anche credendo di essere tutti interi, si vada, comunque, in mille pezzi. Espérance Hakuzwimana, nata in Ruanda e adottata da una famiglia bresciana, è una donna nera italiana, attivista e scrittrice e nel suo romanzo d’esordio edito da Einaudi, , dà voce a tutte quelle “persone che avevano un nome difficile, una pelle difficile, una storia difficile”. Il libro parla di Sara, ragazza nera adottata a soli due mesi, cresciuta in città, che inizia a lavorare come assistente a un corso pomeridiano per un gruppo di ragazzini di “seconda generazione”. Hanno nomi difficili da ...