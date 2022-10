Sorteggio EuroUnder 21 2023 | tutti i gironi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si è svolto a Bucarest il21la cui fase finale si terrà tra Georgia e Romania dal 9 giugno al 2 luglio. L’ Italia è stata inserita nel gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. Scopriamo gli altri tre21: QUALI SONO I? Le squadre partecipanti sono 16 suddivise in 4: GIRONE A: Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda GIRONE B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia GIRONE C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele GIRONE D: Italia, Francia, Svizzera, Norvegia. IL CALENDARIO DELL’ ITALIA -Giovedi 22 giugno, ore 20.45: Francia-Italka -Domenica 25 giugno, ore 18: Svizzera-Italia -Mercoledi 28 giugno, ore 20.45: Norvegia-Italia IL ...

