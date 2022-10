Serie C 2022 23 | il Cesena vince il derby | Reggiana battuta 0-1 con un rigore di Corazza

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Termina 0-1 il match tra, match valido per la nona giornata del girone B del campionato di/23. La partita, disputata al Mapei Stadium, è stata decisa dalla rete dial 50?. Vittoria importante dunque per il, che sale al settimo posto in classifica con 15 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita i ritmi sono abbastanza blandi, con diversi falli e poche azioni fluide sul terreno di gioco. A dominare la partita dunque sono il nervosismo e la tensione, sia da una parte che dall’altra, per via dell’importanza del match. La prima conclusione degna di nota, infatti, arriva solo al 19’, con un bel tiro didel. Tuttavia il pallone non si abbassa a sufficienza e termina alto ...