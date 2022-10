Scuola chiusa per topi | subito derattizzazione in un istituto di Palermo

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)allamedia statale Domenico Scinà in via Giuseppe Li Bassi, a. "Stamattina - racconta il consigliere comunale della Dc Salvo Imperiale - sono stato contattato da alcuni genitori allarmati per la continua presenza di. Voglio rassicurare tutti perché mi sono messo in contatto con il dirigente scolastico che mi ha comunicato di aver provveduto a chiudere lae a contattare una ditta per la". L'articolo .