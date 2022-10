Sabatini | “Napoli tra le più forti d’Europa Kvaratskhelia batte Leao | vi spiego perché”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Walteresalta ildi Spalletti la definisce “tra le più” poi si lancia nel confronto. L’ex direttore sportivo della Salernitana parla al Corriere dello Sport in una lunga intervista, in cui si sofferma anche suldel suo amico Spalletti: “Una squadra europea da considerare tra le più. Il cocktail tra cioà che ha fatto quell’allenatore stellare che si chiama Spalletti e quello che ha saputo fare una società coraggiosa come poche“. Insomma questopiace a tutti, anche agli addetti ai lavori e non potrebbe essere diversamente, dato che è primo in Serie A ed ha già strappato il passaggio ali Ottavi di Champions League. Cruciani scettico: parla di ...