Rosa Perrotta | grande preoccupazione per il figlio | “Stiamo andando in ospedale”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e Pietro Tartaglione hanno dovuto portare il piccolo Ethan in: cosa è accaduto al loro primogenito? Tra i tanti personaggi che sono stati protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne c’è sicuramente, la tronista che ha preso parte al programma condotto da Maria De Filippi nella stagione 2016-2017., che successivamente ha preso parte anche all’Isola dei Famosi, ha conosciuto il suo futuro compagno Pietro Tartaglione proprio nello studio del dating show. La coppia ha avuto anche due figli, Domenico Ethan – venuto alla luce nel 2019 – e Mario Achille, nato invece nel novembre 2021. Proprio il piccolo Ethan ha avuto alcuni problemi di salute nei giorni scorsi che hanno costretto...

In serata,ha voluto rendere partecipi i suoi numerosi follower di una discussione avuta in DM su Instagram con un'esperta pedagogista e insegnante . La seguace dell'ex tronista di Uomini e Donne , ...Il Comitato di indirizzo strategico, presieduto da Daria, ha individuato i principali ... L'obiettivo è arrivare nel 2026 a consegnare ai policy maker unadi progettualità che possano ...L'influencer riceve un messaggio da una follower che la spinge ad una importante riflessione sul suo ruolo di mamma dei piccoli Ethan e Achille ...Uomini e Donne, purtroppo è arrivato l’annuncio ufficiale che mette la parola fine: telespettatori sorpresi Da circa un mese, su Canale 5 va in onda la nuova edizione di “Uomini e donne” condotta dall ...