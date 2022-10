Jeep presenta a Parigi l’Avenger 4×4 Concept

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Il marchio, in occasione del Salone dell’Auto di, ha regalato un’ulteriore emozione e un’altra sorpresa al pubblico internazionale,ndo laAvenger 4×4. Esternamente, la 4×4è caratterizzata da parafanghi e da una carreggiata più ampi, ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi, scoperti e più aggressivi. Per migliorare ulteriormente le capacità diAvenger, l’angolo di attacco è stato portato a 21 gradi, l’angolo di uscita a 34 gradi e l’angolo di dosso a 20 gradi, grazie a un’altezza da terra che ora supera i 200 mm. Il frontale è stato ulteriormente protetto con rivestimenti più spessi e sono stati aggiunti fari integrati per migliorare la visibilità ...

Così l'ha presentata Antonella Bruno, capo del marchioin Europa: Sotto al cofanoun motore di 400 volt, il primo a marchio Emotors, in grado di fornire 115 kw, corrispondete a 156 ...Per migliorare ulteriormente le capacità diAvenger, l'angolo di attacco è stato portato a 21 ... L'Avenger 4×4 Conceptun nuovo sistema portabagagli a tetto leggero, dotato di una ...Presentata al pubblico al Salone dell'Auto di Parigi la nuova Jeep ® Avenger, il primo SUV completamente elettrico del marchio - Il primo BEV Jeep a zero emissioni esprime tutto il DNA del marchio in ...Svelata al Salore di Parigi Jeep Avenger, il compatto SUV completamente elettrico, il primo del marchio. Supera appena i 4 metri di lunghezza, quindi molto compatto, e si pone l’obiettivo di scalare i ...