Governo | Vito ex FI a iNews24 | “Berlusconi ha ragione | Meloni dovrebbe portargli più rispetto”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ai microfoni di, Elio, ex deputato di Forza Italia che si è dimesso dal suo incarico parlamentare a luglio, in seguito ad alcune dichiarazioni di Silviosull’invasione di Putin in Ucraina. Ministro per i Rapporti con il Parlamento durante il quartodel Cav (2008-2011), capogruppo di Forza Italia e presidente della L'articolo proviene da.it.