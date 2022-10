(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadi 69 anni è stata). L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. “Erano circa le 9.30 di questa mattina – dice all’Adnkronos il sindaco Carlo Luciano Tracanna – ed ero appena salito in Comune, quando ho sentito un putiferio di sirene, di ambulanze e carabinieri. La signora è stata trovata morta nella propria abitazione. Si tratta di una famiglia che si è stabilita in paese da pochi mesi”. Il delitto è avvenuto quindi in casa, che si trova in un vicolo adiacente a piazza San Camillo De Lellis. Ildellaè stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Unaè stata uccisa a Bucchianico (), il corpo senza vita è stato trovato in un vicolo del paese. Secondo le prime informazioni i Carabinieri stanno indagando nell'ambiente familiare. A ...Attualmente si trova nell'ospedale diperché ha delle ferite sul corpo, non gravi, da valutare. Il corpo dellaè stato trovato in camera da letto. Le ipotesi sono una lite o un raptus. ...Una donna di 69 anni ammazzata a coltellate nella camera da letto di casa sua. È successo questa mattina in un'abitazione di Bucchianico, paesino di 5mila ...Tragedia in provincia di Chieti: donna assassinata dal figlio per strada. L’uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri. Avviene in una strada del centro storico abitato di Bucchianico, vicino ...