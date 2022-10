Buffon | il racconto sconvolgente | «Non riuscivo neanche a guidare»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il noto calciatore racconta a cuore aperto la sua depressione e dà preziosi consigli sulla vita. Si definisce una persona che ne ha passate tante e che ha ancora voglia di essere protagonista, sia in campo che fuori. Stiamo parlando di uno dei calciatori più amati dai tifosi: il portiere Gigiche si apre, raccontando la sua depressione e come l’ha superata, dando preziosi consigli sulla vita.-fonte webLa depressionedice che ogni volta che incontra una persona, ama fare un quadro psicologico della stessa, in modo tale da poter capire, a seconda dei colori che vede in quel quadro, cosa sia passato nello stomaco dell’artista. Il portiere dimostra così di dare grande peso alla mente e alla coscienza umana, che lui stesso definisce le cose più belle e importanti in un uomo. Gigi parla della sua ...

Milan News 24

...Sembra che la stessa persona fosse stata ingaggiata da Alena Seredova per scoprire Gianluigi... IlL'investigatore privato aveva raccontato che Ilary l'avrebbe pagato 75 mila euro per ...Nei suoi cento minuti costruiti in ossequio alle tre unità aristoteliche di tempo, luogo e azione cui si sottraggono solo gli special guest Galliani, Ancelotti,e Benítez, ilsi ... Buffon ricorda Manchester 2003: «Non pensavo di perdere. Vi racconto i rigori di Seedorf, Nesta e Shevchenko» Non tutti lo sanno ma Gigi Buffon, oggi portiere del Parma ma in passato capitano di Juventus e Nazionale, ha una grande fobia.Ai fan di Gigi Buffon non è sfuggito il racconto del loro idolo. "Non mi era mai capitato", ha detto il noto portiere. Ecco le sue parole.