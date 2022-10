“Bloccati dal Comune che non procede alla sanatoria sul bene confiscato. E così siamo costretti a rinunciare ai progetti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Abbiamo unche non posusare perché ilnon provvede a fare una. Non pospartecipare ad un bando. Non posristrutturarlo e non posaccogliere nessuno. È inutile avere un patrimonio sottratto ai mafiosi se poi l’amministrazione non ci permette di riscattarci”. Simone Cavazzoli è il presidente della cooperativa sociale “Noe” di Partinico (Palermo) che dal 2005 ha avuto assegnato con un comodato trentennale cinque ettari di terra, un bosco, due immobili quasi totalmente distrutti e una casa colonica, sequestrati e confiscatifamiglia mafiosa dei “Madonia” di Partanna. Un bel “regalo” se non fosse che la casa colonica, in questione, non era accatastata. “Ci...