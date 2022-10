Atletica | Gianmarco Tamberi | “Egonu? Io sono nero dentro Mio padre non sarà più il mio allenatore”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Reduce dal matrimonio e da un viaggio di nozze di tre settimane tra Maldive, Singapore e Bali,ha già cominciato da qualche giorno la lunga preparazione verso la prossima stagione agonistica. Il Campione Olimpico in carica di salto in alto ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha toccato tanti temi importanti, tra cui quello dell’interruzione della collaborazione tecnica con il. “Non ci sentiamo praticamente dal giorno del matrimonio, dovremo incontrarci, ma per entrambi è giusto così. Eravamo sul filo da anni. Mi ha tolto dal campo di basket e mi ha portato all’oro olimpico. In coppia abbiamo raggiunto l’apice. Ora abbiamo bisogno di battere strade diverse. Ed è facile che il tutto si trasformi in opportunità“, conferma il trentenne marchigiano. “Allenarmi da autodidatta come Barshim? Ci ...

OA Sport

Tre settimane di luna di miele con Chiara tra Maldive, Singapore e Bali. Poi il ritorno in Italia e, da lunedì, la ripresa della preparazione verso la nuova stagione.Tamberi è pronto a ripartire. Più motivato che mai.