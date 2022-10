Ancora pochi usano carte e bancomat | la spesa a Roma si fa con i contanti

Trend-online.com

Poi viene travolto da una registrazione diffusa da LaPresse diminuti prima. Un audio in cui ... E: 'Noi gli abbiamo chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia, ne ho chiesti due, ha riso ...CARTE IN TASCA Roma restalontana dalle abitudini internazionali e vede preferire i pagamenti contanti nella maggior parte dei casi: il 52% dei clienti del centro e il 62% di quelli in ... INPS, ancora pochi giorni per ricevere i 600 euro del bonus psicologo. Scadenza 24/10 Silvio Berlusconi tiene ancora banco alla vigilia delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. In particolare hanno destato scalpore alcune dichiarazioni a proposito del presidente ...In edicola per Urania Collezione uno dei romanzi meno noti del grandi autore di L'uomo che cadde sulla Terra e La regina degli scacchi - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...