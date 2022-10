Youtuber australiana chiede e ottiene un risarcimento per aver volato “incastrata tra due obesi”

(Di martedì 18 ottobre 2022)risarcimenti alla compagnia aerea, perché “per tutto il volo tra due persone obese”. Sydney Watson,da centinaia di migliaia di seguaci, si è lamentata sui social pubblicando le foto del viaggio incriminato, con la compagnia statunitense American Airlines. “Sono rimasta letteralmente bloccata per tre ore”, ha scritto. “Se hai bisogno di una cintura di sicurezza speciale perché sei troppo grasso, allora non dovresti volare”. La Watson che ha un seguito di centinaia di migliaia di follower ha poi aggiunto: “Questo non è assolutamente accettabile. Se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene. Ma è qualcosa di completamente diverso quando sono bloccata tra di voi, con il braccio che rotola sul mio corpo”. La maggior parte delle reazioni sono state critiche nei suoi confronti ...

