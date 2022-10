Calciomercato.com

libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia. Il ... la creazione di un nuovodi riferimento per i prezzi del Gnl entro marzo 2023 e, nel breve ...libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia. Il ... la creazione di un nuovodi riferimento per i prezzi del Gnl entro marzo 2023 e, nel breve ... Via a parametro zero: a chi serve ancora Kanté Via libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia. Il pacchetto di misure "affronta il caro prezzi del gas e assicura la sicurezza delle forniture per questo ...È dal 14 agosto che N’Golo Kanté non gioca una partita ufficiale e l’agonia del francese non sembra destinata a chiudersi a breve. A 31 anni il centrocampista del Chelsea si trova a un bivio della sua ...