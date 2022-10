Università | riforma laurea in Farmacia | Ordine ' pietra miliare per futuro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - “L'adozione del decreto del ministero dell'e della ricerca cheil corso diinè un traguardo storico per la Federazione e per ildella professione. Oggi si concretizza uno dei grandi obiettivi dell'attività federale: il nuovo curriculum universitario sancisce, di fatto, l'ampliamento del ruolo del farmacista e il suo apporto professionale sempre più centrale all'interno del sistema sanitario: nelle farmacie di comunità, in ospedale, nella ricerca e nell'industria". Lo afferma in una nota Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), a seguito dell'emanazione del Decreto ministeriale numero 1147 che definisce il nuovo ordinamento didattico del corso di...