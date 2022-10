Scritte contro La Russa | la Procura di Roma indaga per minacce e oltraggio a un Corpo dello Stato

(Di martedì 18 ottobre 2022) Minaccia ea unpolitico. Ladiha aperto un’inchiesta sugli oltraggi a Ignazio La, dopo la sua elezione alla presidenza del Senato. Il fascicolo riguarda leapparse nei giorni scorsi in diverse zone della Capitaleil neopresidente del Senato. Si ipotizzano, appunto, i reati di minaccia ea unpolitico. A coordinare l’indagine, avviata dopo le informative della Digos e dei carabinieri, è iltore aggiunto Michele Prestipino.la, ladiapre un’inchiesta In particolare sono tre gli episodisi nei confronti ...

Minaccia e oltraggio ad un corpo politico dello Stato. Per queste accuse la Procura della Capitale ha avviato una inchiesta in relazione alle scritte contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. A coordinare gli accertamenti, sulla base delle informative della Digos e dei carabinieri, e' il procuratore aggiunto Michele Prestipino. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulle scritte apparse nei giorni scorsi in diverse zone di Roma contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. Gli inquirenti ipotizzano i reati di minaccia e oltraggio a un Corpo politico.