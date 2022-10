Quinta dose | Crisanti | “Fragili restano a rischio | giusto proteggerli”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Irimangono purtroppo adi complicazioni gravissime ed è” da Covid, “dar loro la possibilità di proteggersi”. Il microbiologo e neosenatore del Partito Democratico Andrealegge così il senso della raccomandazione sullacon vaccino bivalente anti-Covid per over 80, ospiti di Rsa e over 60 con patologie, contenuta in una circolare del ministero della Salute arrivata ieri in serata. “L’ho detto più volte e ne sono convinto: bisogna usare un approccio che in qualche modo miri a salvaguardare i”, evidenzia all’Adnkronos Salute, ribadendo quella che a suo avviso è la linea da seguire per gestire questa fase della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... ordinario di microbiologia presso l'Università di Padova, diventato volto noto durante la pandemia da Covid - 19, interviene sulla raccomandazione della somministrazione dellacon ...Il microbiologo e neosenatore del Partito Democratico Andrea Crisanti legge così il senso della raccomandazione sullacon vaccino bivalente anti - Covid per over 80, ospiti di Rsa e over ...PALERMO – Da oggi sarà possibile ricevere all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo la quinta dose di vaccino anti Covid, raccomandata per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e gli over 60 fragili ...