Processo sulle fatture false | assolto Tiziano Renzi - Cronaca - lanazione it

d'appello ai genitori di Matteo Renzi, assolta anche la madre Laura Bovoli. 'Matteo mi ha riferito che il marito di una magistrata si era rivolto a lui per la nomina di un'istituzione ...Fuori da questo scenario il rischio, peraltro già in atto in Calabria, è un irreversibile... Siamo consapevoli che gli abnormi rincari sull'energia ematerie prime rischiano di ...Un investimento di oltre 60 milioni di euro per riportare in vita un'area da tempo abbandonata al degrado, nella zona periferica di Milano Sud, per destinarla al social housing ma con un occhio all'ec ...La Corte d’Appello di Firenze ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, imputati per due presunte false fatture ...