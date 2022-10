Prato Olimpico | incontro a Formello

(Di martedì 18 ottobre 2022) . Un meeting tra i proprietari di Sport e Salute, Sarri, Milinkovic-Savic e Tare. Una riunione tecnica che ha l’obiettivo di trovare soluzioni per migliorare le condizioni del manto erboso nel breve-medio-lungo periodo per far sì che si risolvano tutte le criticità. Fissato un piano di interventi. Nell’unica settimana senza impegni in Europa League, gli agronomi sperano di migliorare il campo: tra giovedì e venerdì è previsto un sopralluogo a cui parteciperanno Roma e Lazio. A novembre invece, quando i campionati si fermeranno per il Mondiale, si interverrà ancora, anche se il maltempo e la pioggia sconsigliano la semina. L'articolo proviene da Italia Sera.

