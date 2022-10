MotoGP | Bezzecchi Rookie of the Year | talento pronto al salto di qualità?

Con il quarto posto di Phillip Island , figlio di una sorprendente prestazione, Marcosi è aggiudicato il titolo di "Rookie of the year 2022" . Un riconoscimento mai veramente in discussione durante l'anno per merito di un pilota che in poche gare è riuscito a dimostrare una ...rookie dell'anno Ad aggiungersi alla gioia per aver centrato la vetta della classifica piloti con Bagnaia, anche il premio di "Rookie of the year" vinto da Marco. " In questa ...PHILLIP ISLAND - Alex Rins su Suzuki ha vinto il Gran Premio d’Australia classe MotoGp. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia che sale così in testa al Mondiale approfittando anche ...GP Malesia Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 - Marco Bezzecchi dopo la splendida gara di Phillip Island, chiusa ai piedi del podio, è pronto a tornare subito in pista a Sepang. Domenica è in program ...