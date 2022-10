Milano Area B - La farsa dei divieti | le diesel Euro 4 con Move-In oggi possono entrare ma non circolare

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 ottobre 2022) Avete fatto montare la scatola telematica del sistema-In regionale sulla vostra4 dotata di filtro antiparticolato, affrontando tutta la trafila, dalla complicata registrazione online al montaggio in officina, fino al pagamento dei 50necessari per poter percorrere 2.000 miseri chilometri l'anno? Bene, non è servito a niente, perché dae per qualche giorno non potete usare lo stesso la vostra auto. Tra le 8.30 e le 18.30, anche nell'B di, alla quale, sulla carta, l'ormai celebre dispositivo vi consentirebbe, sia pure con moderazione, di accedere. E questo vale, oltre che nel capoluogo regionale, anche a Lodi, Cremona e relative province. Colpa del bel tempo dei giorni scorsi, che avrà permesso ai residenti di non patire troppo la ...