Letizia Ortiz | tacchi vietati… ma lei non ci rinuncia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ultimamenteera spesso apparsa in pubblico sofferente e con il volto tirato e ora si è scoperto il vero motivo. Alla Regina di Spagna è stato diagnosticato il neuroma di Morton, una fibrosi causata dall’aumento di volume del tessuto circostante i nervi delle dita del piede. A questo si aggiunge la metatarsalgia cronica, di cui soffre da anni. Portare ialti non solo le provoca dolore, ma le è vietatissimo se vuole guarire. Peccato che lei non sembri disposta are alla sua grande passione. Passione fatale La famiglia reale di Spagna nel 2018Le calzature perhanno sempre rivestito un ruolo di primo piano nella costruzione degli outfit. Sin da quando conduceva i telegiornali in tv, ha sempre amato portare ialti. Anche i ...

MALATTIA DEBILITANTE - Il fatto è che a Letizia è stato diagnosticato il neuroma di Morton, una malattia debilitante. Era tempo che sul volto della regina di Spagna erano state notate smorfie di dolore. Ora è arrivata la conferma ...In particolare Letizia sfoggia un abito Hugo Boss due pezzi dal taglio maschile con una maglietta bianca sotto la giacca, caratterizzata da un bottone, e pantaloni avvitati con risvolto che ...Letizia Ortiz, insieme al marito Felipe di Spagna, si reca in Germania per una visita ufficiale. Prima tappa Berlino, per poi approdare a Francoforte per l'apertura del Salone del ...