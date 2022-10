(Di martedì 18 ottobre 2022)- Non si trattano così gli idoli del bel tempo che fu, uomini che nel loro piccolo hanno provveduto a far vibrare: ma questo è il calcio e questo e, che con quella sua ...

Corriere dello Sport

NAPOLI - Non si trattano così gli idoli del bel tempo che fu, uomini che nel loro piccolo hanno provveduto a far vibrare Napoli: ma questo è il calcio e questo e Kvaratskhelia , che con quella sua ...Tra gli ex compagni, invece, spiccano il saluto di Ezequiel, ex compagno nell'Argentina, ... Paulo Dybala , che conha condiviso tre anni alla Juventus e alcune partite in nazionale, si ... Lavezzi, Higuain, Insigne Napoli, ora comanda Kvaratskhelia Ha stravolto le gerarchie, il clima e l’atmosfera: dopo un’estate di addii ha saputo convincere subito i tifosi ...Il patron del Napoli ha pescato un altro jolly straordinario grazie al lavoro del suo staff: in passato Marino, poi Bigon, oggi Giuntoli.