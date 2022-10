Giovanni Soldini in partenza per la Rolex Middle Sea Race

(Di martedì 18 ottobre 2022)e Maserati Multi70 mettono nel mirino laSeaa Malta. La storica regata d’altura del Mediterraneo prende il via il prossimo 22 ottobre. Il velista italiano è partito da Porto Lotti, con rotta verso Malta, per la 43ma edizione della regata. AllaSeacon occhio all’ambiente Lungo il percorso di Maserati Multi70, al servizio degli obiettivi del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030, andrà avanti il programma di monitoraggio della superficie marina, grazie alla presenza a bordo dell’Ocean Pack (SubCtech). Si tratta di un macchinario che permette di analizzare la CO2, la temperatura, la salinità e la connettività dell’acqua. I dati verranno poi messi a disposizione della ...

Omegna (VB), ottobre 2022 " In occasione del World Pasta Day del 25 ottobre , ecosostenibilità, tecnologia e arte culinaria si incontrano nella cucina di, celebre velista e recordman di navigazioni estreme . Nell'attuale dibattito sulla cottura passiva della pasta, Lagostina , azienda leader nella produzione di pentolame in acciaio e ...Lo specialista in navigazioni solitarie,, ha annunciato che la conversione della Maserati Multi70 full electric è stata completata, ed è ora pronta per nuove avventure per il mare. A causa dei danni subìti dalla tromba d'... Giovanni Soldini con Lagostina per il World Pasta day Omegna (VB) – In occasione del World Pasta day del 25 ottobre, ecosostenibilità, tecnologia e arte culinaria si incontrano nella cucina di Giovanni Soldini, celebre velista e recordman di navigazioni ...World pasta day. Si potrebbero risparmiare 12 miliardi di litri d’acqua ogni anno e abbattere le bollette del gas del 95% per i costi di cottura ...