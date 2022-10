(Di martedì 18 ottobre 2022) L’emergenza. La stagione dei, particolarmente condizionata quest’anno dal meteo, continua nel corso del mese di ottobre. Molti appassionati, bergamaschi e non solo, risalgono le Valli Brembana, Seriana e di Scalve per la ricerca nei boschi. Le raccomandazioni sono di raccoglierecommestibili seguendo le regole vigenti e di compiere le escursioni in condizioni di. «Attenzione – avvertono le Guide alpine italiane – perché i rischi presenti in montagna possono provocare spiacevoli conseguenze».

L'Eco di Bergamo

...spazzolino (e in questo caso anche il suo manico) sono le ideali per rimuovere tutto senza... Patate, carote esono i prodotti perfetti da pulire con lo spazzolino e, nel caso degli, ...Le regole non rispettate Nel bagagliaio dell'auto le guardie doganali, mentre si trovavano sull'autostrada A35, hanno trovato 150 chili di. In seguito il gruppo è stato controllato dagli ... Funghi, troppi incidenti gravi: scegliere bene e muoversi in sicurezza L’emergenza. La stagione dei funghi, particolarmente condizionata quest’anno dal meteo, continua nel corso del mese di ottobre. Molti appassionati, bergamaschi e non solo, risalgono le Valli Brembana, ...Una passeggiata oltre confine che potrebbe costare molto cara ad alcuni italiani. Il gruppo è andato in Francia a raccogliere funghi ma ha esagerato con la quantità. Ora rischia una multa di 45 mila e ...