Fondi extra per bonus asilo nido 2022 | nuovi chiarimenti da INPS

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arrivano finalmente alcunidedicati a coloro che al momento sono rimasti fuori dal. Come sottolineato in questi giorni dasui suoi canali social, infatti, non si era mai verificato che idi un provvedimento del genere finissero, creando in questo modo una situazione complicata anche per le istituzioni. Alcune informazioni sulla gestione di eventuali quoteda girare a chi al momento vede la propria domanda accolta con riserva l’abbiamo condivisa già la scorsa settimana, ma oggi tocca focalizzarsi su altri elementi che potrebbero fare la differenza per tante famiglie. Quoteper...