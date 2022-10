Black Adam | inizialmente il film era vietato ai minori a causa delle scene di violenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) I produttori dihanno svelato che il primo montaggio deleraaie hanno dovuto compieremodifiche per diventare PG-13., era stato classificato comeai, come rivelato dai produttori Hiram Garcia e Beau Flynn. Il montaggio è stato quindi modificata e la versione definitiva sarà soloaidi 13 anni, in linea con gli altri progetti dedicati alle avventure dei supereroi. Il primo rating diera legato alla presenza di varieviolente. Garcia, rispondendo alle domande di Collider, ha raccontato: "Volevamo realmente ...

