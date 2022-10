A settembre prestiti a imprese e famiglie in crescita

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi, isono aumentati del 4,2% rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a(calcolati includendo icartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti divalore o a riclassificazioni). Ad agosto, per iallesi registra un aumento del 4,8% su base annua. L’aumentoè del 4,1% per ialle. A, nonostante l’aumento tra ...

