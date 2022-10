Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 1 864 e 13 morti | 282 casi a Milano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono 1.864 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di, 17 ottobre. Si registrano inoltre 13. 282 i nuovicittà. 42.801 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 12.435, con un rapporto test-positivi che si attesta al 14,9%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 20 (+4) e quelli nei reparti ordinari: sono 1.149 (+14) Quanto alle province lombarde, in quella disi registrano 572, a Bergamo 136, a Brescia 283, a Como 113, a Cremona 51, a Lecco 56, a Lodi 20, a Mantova 54, in provincia di Monza e Brianza 206, a Pavia 157, a Sondrio 26 e a Varese 134. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

