Shomurodov | a gennaio il Torino tenterà un nuovo assalto

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I giallorossi vogliono privarsi del cartellino di, con ilche lo vorrebbe prendere per riempire il buco lasciato proprio da Belotti 60 minuti complessivi seppur con un gol di mezzo. Eldorcontinua a convincere la sponda giallorossa della capitale, con il calciatore uzbeko che è da tempo in uscita. La Roma non L'articolo