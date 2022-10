Psv | Xavi Simons si prende la scena E ora la clausola del Psg

... il centrocampista diciannovenne olandeseSimons ha smentito le voci che lo volevano di ritorno al PSG a fine stagione: 'esiste una clausola, ma è fra me e il, non fra il PSG e il. ...Commenta per primo Il PSG può comprareSimons per 10 - 12 milioni di euro. Lo scrive ED , quotidiano olandese secondo cui per la ... Ilperò punta a trattenere il calciatore almeno fino alla ...Il giovane olandese ha lasciato la Francia in estate, trasferendosi a titolo definitivo a Eindhoven: nel suo contratto è presente una clausola.Xavi Simons ha fatto chiarezza sul suo contratto ai canali ufficiali del PSV Eindhoven. E ammette l'esistenza di una clausola: "È vero,.