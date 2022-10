“Mo ve lo dico!” | Barbara D’Urso non ci sta | sbugiardato in diretta dopo la beffa VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La conduttricebacchetta inil collega,i pettegolezzi chiarisce la questione dell’età.(fonte youtube)La rodata conduttrice partenopearappresenta una vera e propria istituzione per Mediaset, ed è un punto di riferimento per la programmazione pomeridiana di Canale 5.alcune indiscrezioni, che l’avrebbero vista assente dal palinsesto del Biscione per la stagione 2022-2023, la mattatrice ha sgombrato il campo dai dubbi, tornando al timone del suo format “Pomeriggio 5“.è stata nelle ultime ore coinvolte in una controversa burla inda parte del collega Enrico Papi, da poco approdato in prima serata con ...

Fanpage.it

Da lì, la chiamata a Live! diD'Urso da parte di un uomo che si dichiarava Mark Caltagirone. andavano insieme al Bingo , facevano serata sempre, ma quello che: erano sempre loro due, io ...chiese di far entrare me, ma lei andò via, come se non voleva mettersi vicino a me. Magari ... " Nonnulla però, buttare mer*a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però ... Tutti pazzi per la Serena Bortone di Barbara Foria a Tale e Quale Show La Carmelita nazionale tradita da un membro dello staff che svela qualcosa che la riguarda… Barbara D’Urso protagonista suo malgrado di un pettegolezzo che la riguarda, spifferato da qualcuno che non ...L’hair stylist delle star, da Vittoria Belvedere e Alessia Marcuzzi e Meryl Streep, ha curato il nuovo look della leader di FdI: «Tutte mi chiedono il suo taglio, ne ho già fatti 40 come il suo...» ...