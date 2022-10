Lazio | cosa perde Sarri | i numeri con e senza Immobile VIDEO

... VIA! Lecce Fiorentina sta per chiudere la decima giornata di Serie A, allora chiediamocici ... Nico Gonzalez a compagni nell'ultimo turno sono stati sconfitti 0 - 4 dallaal Franchi . ...... per rimanere dietro alle big che hanno tutte vinto, ad eccezione della. Il rovescio della ...non da poco per lui. Smalling 6.5 - Solito muro difensivo, gli attaccanti della Sampdoria non si ...L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la decima giornata di campionato attraverso il suo canale 'Instagram': "La Lazio non ha disputato una buona partita e ora senza ...L'annuncio a TV PLAY sui due uomini del momento. Il futuro di Milinkovic Savic nuovamente all'ordine del giorno.