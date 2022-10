Kiev | edificio a fuoco dopo gli attacchi russi | le sirene in funzione poco prima delle esplosioni – Video

...hanno denunciato un bombardamento che ha colpito l'municipale a Donetsk, e ferito almeno cinque persone. Registrati attacchi anche nella regione russa di Belgorod. L'intelligence diha ...Un attacco su più obiettivi., le regioni di Odessa e Kharkiv e Sumy . Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale ...sapere che l'attacco dei droni ha causato 'un incendio in un...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Kiev di nuovo sotto le bombe. A una settimana dagli attacchi missilistici russi, la capitale ucraina si è ...Ucraina, la guerra in diretta. Ucciso un foreign fighter italiano: combatteva per le milizie russe. Droni kamikaze su Kiev, allarme aereo in tutto il Paese.