Jabil | ancora fumata nera | si va avanti coi licenziamenti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –unaal termine del secondo confronto tra i sindacati e i vertici della multinazionalesulla questione dei 190annunciati dall’azienda per il sito produttivo di Marcianise (Caserta). I rappresentanti dell’azienda hanno infatti ribadito, anche alla presenza di rappresentanti di Confindustria, che non ritireranno la procedura di licenziamento collettivo annunciata tre settimane fa; anche il 29 settembre scorso, nel corso del primo round del confronto ladisse a chiare lettere che sarebbe andata per la propria strada, che è quella di alleggerire l’organico, attualmente composto da 440 lavoratori, per arrivare ad una forza lavoro di 250 unità, cifra ritenuto adeguata alla mole di commesse che ha la ...