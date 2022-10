I Maneskin a Che Tempo che fa | Nel 2023 suoneremo all’Olimpico e a San Siro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I, ospito di Fabio Fazio a Cheche fa, hanno annunciato che nelsuoneranno negli stadi a Roma e Milano. Isuoneranno per la prima volta negli stadi. Nelsono previste, per il momento due date a Roma e Milano. L'annuncio a sorpresa, è arrivato durante l'intervista concessa dal gruppo romano alla trasmissione di Rai 3 Cheche fa, condotta da Fabio Fazio. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno rivelato anche le date in cui suoneranno: la band romana si esibirà il 20 luglio a Roma e il 24 luglio a Milano. Durante l'intervista, che potete rivedere sulla piattaforma streaming di RaiPlay, il gruppo romano ha parlato di come si sono conosciuti: "Io, Thomas e Damiano andavamo …

...effettivamente vadano in soccorso del vincitore sianon ci vadano comunque rappresentano un polo di deterrenza molto forte nei confronti degli alleati della Meloni. Come cantano i, ...I Måneskin sono stati ospiti di Fabio Fazio aTempoFa . Victoria ha raccontato come si è formato il gruppo: "Io, Thomas e Damiano eravamo insieme alle medie. Già allora suonavamo insieme ma facevamo schifo. Ethan invece lo abbiamo conosciuto su ...I Maneskin, ospito di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, hanno annunciato che nel 2023 suoneranno negli stadi a Roma e Milano. I Maneskin suoneranno per la prima volta negli stadi. Nel 2023 sono previste ...I Maneskin non si fermano più, sono un'onda sonora potentissima: la band romana suonerà negli stadi durante l'estate 2023. La band suonerà a Roma, allo Stadio Olimpico il 20 Luglio 2023 e Milano, allo ...